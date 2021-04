Menschenrechtsorganisationen fordern von Biden Priorität für nordkoreanische Menschenrechtsfrage

Photo : YONHAP News

Internationale Menschenrechtsorganisationen haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, bei Diskussionen über die Nordkorea-Strategie der Menschenrechtsfrage Vorrang zu geben.Die entsprechende Forderung hätten elf Menschenrechtsorganisationen, darunter Human Rights Watch und Christian Solidarity Worldwide, in einem gemeinsamen Schreiben unterbreitet, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Samstag.In dem am 15. April verschickten Brief fordern sie von der Biden-Regierung, bei künftigen Verhandlungen mit Nordkorea die Menschenrechtsfrage auf die Tagesordnung zu setzen und mehr Aktivitäten für die Menschenrechte in Nordkorea bei den Vereinten Nationen durchzuführen. Im UN-Sicherheitsrat müsste wieder regelmäßig über die Menschenrechte in Nordkorea beraten werden.Die Biden-Regierung wird auch aufgefordert, bald einen Sonderbeauftragten für Menschenrechte in Nordkorea zu ernennen und diesen an allen Verhandlungen mit Nordkorea zu beteiligen.Es wird zudem verlangt, die chinesische Regierung unter Druck zu setzen, damit diese nordkoreanische Flüchtlinge weder festnehmen noch nach Nordkorea abschieben könne. Auch werden Bemühungen um einen besseren Zugang von Einwohnern in Nordkorea zu Informationen verlangt. Dies solle auf dem Wege einer Unterstützung für Rundfunkanstalten geschehen, die Sendungen für Menschen in Nordkorea produzieren.