Internationale touristische Rundflüge ohne Landung werden auf weitere Flughäfen erweitert

Photo : YONHAP News

Die angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie eingeführten internationalen touristischen Rundflüge ohne Landung werden auf weitere Flughäfen erweitert.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte die Absicht mit, ab Anfang Mai vorrangig an den Flughäfen Gimpo (Seoul), Daegu und Gimhae (Busan) entsprechende Programme einzuführen. Es würden Maßnahmen zur Seucheneindämmung, das Personal für Zoll, Einwanderung und Quarantäne (CIQ) sowie der Betrieb von Dutyfreeläden berücksichtigt.An den weiteren internationalen Flughäfen Cheongju und Yangyang wird künftig abhängig vom Vorliegen verschiedener Bedingungen die Einführung überprüft.Internationale touristische Rundflüge ohne Landung werden seit dem vergangenen Dezember am Flughafen Incheon angeboten. Bis März dieses Jahres boten sieben einheimische Fluggesellschaften insgesamt 75 solcher Flüge an, es gab 8.000 Fluggäste.Die Passagiere können zollfreie Waren im Wert von bis zu 600 Dollar kaufen. Nach der Rückkehr sind weder eine Quarantäne noch ein Corona-Test erforderlich.