Zeremonie zum 61. Jubiläum der April-Revolution

Photo : YONHAP News

Zum 61. Jahrestag der Revolution vom 19. April hat heute eine Zeremonie stattgefunden.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten hielt die Feier am Montagvormittag auf dem 19. April-Nationalfriedhof in Seoul ab. Anwesend waren ungefähr 90 Personen, darunter Regierungsvertreter, verdiente Teilnehmer der April-Revolution und Hinterbliebene.Dabei legten die Chefs relevanter Organisationen und Studenten von an der Protestbewegung für die Demokratie beteiligten Universitäten und Schulen Blumen nieder und zündeten Weihrauch an, um der Opfer zu gedenken.Präsident Moon Jae-in besuchte seinerseits aus diesem Anlass den 19. April-Nationalfriedhof. Er betonte, dass man sich an die große Geschichte der Demokratie auf koreanischem Boden erinnern und unaufhaltsam auf eine reifere Demokratie zugehen sollte.