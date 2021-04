Erste Reklame für Tourismus in Südkorea in Chinas Staatsmedien

Photo : KBS News

In einer Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas ist eine Reklame für den Tourismus in Südkorea veröffentlicht worden.In der Ausgabe der Zeitung „Global Times“ vom 12. April stand eine Reklame, auf der die K-Pop-Band EXO vor dem Palast Gyeonghui in Seoul gezeigt wird.Damit veröffentlichte „Global Times“ als erstes unter den staatlichen Medien Chinas seit dem Konflikt wegen der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea eine solche Reklame. Die Zeitung wird noch fünfmal Reklame für die Vorstellung von touristischen Zielen in Südkorea wie Busan und Gangneung sowie auch Artikel veröffentlichen.Weil chinesische Staatsmedien häufig Absichten der Regierung repräsentieren, wird der Reklame eine Bedeutung beigemessen.Professor Moon Il-hyun von der Chinesischen Universität für Politikwissenschaft und Recht betrachtete dies als Signal der chinesischen Regierung, gegenüber der südkoreanischen Regierung, insbesondere dem Tourismus in Südkorea, die Türen zu öffnen.Südkorea und China hatten im Telefongespräch zwischen den Staatschefs und beim Außenministertreffen im Vorfeld des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr die Wichtigkeit des Kulturaustauschs mehrmals unterstrichen.