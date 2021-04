„Bang Bang Con 21“ von BTS erreicht 2,6 Millionen Zuschauer

Photo : YONHAP News

Ein Online-Konzert von BTS hat bis zu 2,6 Millionen Zuschauer erreicht.Die K-Pop-Band veranstaltete am Samstag in ihrem YouTube-Kanal „Bang Bang Con 21“, ein Event, bei dem drei frühere Aufführungen kostenlos ausgestrahlt wurden.Kurz nach dem Start des Streaming erreichte die Zahl der Zuschauer 1,76 Millionen, zeitweilig verfolgten über 2,6 Millionen Menschen in der Welt die Aufführung. Nach dem Finale des letzten Konzerts waren noch über zwei Millionen Zuschauer dabei.Auf Twitter wurden weltweit 3,5 Millionen Beiträge verfasst und mit auf die Veranstaltung zugeschnittenen Hashtags wie „Bangbangcon 21“ versehen.