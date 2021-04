Außenminister sieht im Falle der Einhaltung von IAEA-Kriterien keinen Grund für Ablehnung von Ableitung von Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister sieht keinen Grund für die Ablehnung des Ableitens kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer, sollten dabei Verfahren im Einklang mit den Kriterien der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) befolgt werden.Die entsprechende Äußerung machte Außenminister Chung Eui-yong heute bei der Regierungsbefragung durch die Nationalversammlung in Bezug auf die Frage, ob Seoul unverändert an der ablehnenden Position festhalte.Es müssten jedoch drei Forderungen der Regierung an Japan akzeptiert werden, sagte er und betonte, dass die Regierung der Gesundheit und Sicherheit der Bürger höchste Priorität einräume.Die erste Forderung sei, eine ausreichende wissenschaftliche Grundlage für die Entscheidung vorzulegen und entsprechende Informationen ausreichend zu teilen. Zweitens, es müsse vorab ausreichend diskutiert werden. Die letzte Bedingung sei, die Beteiligung eines südkoreanischen Experten oder eines Vertreters eines südkoreanischen Forschungsinstituts an der Überprüfung durch die IAEA zu gewährleisten, betonte Chung.Hinsichtlich der ausgesprochenen Unterstützung der USA für die Entscheidung Tokios für ein Ableiten des Fukushima-Wassers hieß es, dass es viele Unterschiede zur Einschätzung der südkoreanischen Regierung gebe. Seoul habe diesbezüglich über verschiedene Kanäle den USA seine Position eindeutig erläutert und um Verständnis gebeten.Zugleich betonte der Minister, das verschiedene wirksame Maßnahmen im Falle der Umsetzung der Entscheidung Japans überprüft würden. Er bekräftigte, dass auch ein gerichtliches Vorgehen erwogen wird.