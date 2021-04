Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi rückte um 0,01 Prozent auf 3.198,84 Zähler vor. Wenn auch heute nur minimal, so konnte der Index bereits den sechsten Handelstag in Folge vorrücken.Die Unternehmenszahlen in China sähen ordentlich aus und auch in den USA würden deutlich höhere Gewinne bis zum zweiten Halbjahr erwartet, wurde Yang Hye-jeong von DS Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.