KDCA: Sieben Millionen Dosen des AstraZeneca-Vakzins treffen im Mai und Juni ein

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der südkoreanischen Gesundheitsbehörden werden im Mai und Juni sieben Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca in Südkorea eintreffen.Diese seien für Bürgerinnen und Bürger ab dem Alter von 65 vorgesehen, teilte die Chefin der Seuchenschutzbehörde KDCA, Jeong Eun-kyeong, am Montag auf einer Online-Pressekonferenz mit.Sie kündigte den Plan an, sich auf mehr Impfungen für Ältere zu fokussieren. Die Impfungen sollen in rund 10.000 medizinischen Einrichtungen zügig vorgenommen werden. Auch gebe es Bemühungen, den Zeitplan für die Versorgung mit Impfstoffen fertigzustellen und das Impfprogramm zu beschleunigen.Die Regierung hatte zunächst im Mai und Juni besonders wichtige Arbeitnehmer wie zum Beispiel Einsatzkräfte impfen wollen. Nach Berichten über seltene Fälle von Blutgerinnseln nach einer Impfung mit dem Präparat wurde jedoch entschieden, dass unter 30-Jährige damit vorerst nicht geimpft werden. Dieser Altersgruppe sollen im dritten Quartal Impfangebote gemacht werden.