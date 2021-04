Präsident Moon will mit Biden über Frieden in Korea und Impfstoffe sprechen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will bei seinem geplanten Treffen mit US-Präsident Joe Biden über den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen sprechen.Das sagte Moon am Montag in der wöchentlichen Sitzung mit seinen Beratern. Auch eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit wolle er bei dem Spitzentreffen ansprechen, das im kommenden Monat in Washington stattfinden soll.Das Thema Impfstoffe erlangte wegen Bedenken über eine sichere Versorgung jüngst eine neue Bedeutung. Grund sind Berichte über Hirnvenenthrombosen nach einer Impfung und Pläne in den USA, statt den zurzeit üblichen zwei Dosen noch eine dritte Dosis zu verabreichen.Zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel sagte Moon in der Runde mit seinen Beratern, dass die Kriegsgefahr dank großer Anstrengungen für eine Verhandlungslösung beseitigt worden sei.Den gegenwärtigen Stillstand betrachte er als Zeit des Nachsinnens während gleichzeitig Bemühungen unternommen würden, wieder einen Dialog herzustellen. Doch müsse aus dem temporären Frieden ein dauerhafter werden, betonte das Staatsoberhaupt.