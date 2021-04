Seuchenschutzbehörde: AstraZeneca-Impfstoff zeigt 90,4 Prozent Wirksamkeit, Pfizer-Vakzin 100 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca hat zwei Wochen nach der ersten Impfung in Südkorea 90,4 Prozent Wirksamkeit gezeigt, der Impfstoff von Pfizer 100 Prozent.Die Daten gab die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag vor Presse anhand der Ergebnisse einer Überwachung von Geimpften über einen Sieben-Wochen-Zeitraum bekannt.In die Analyse wurden 868.505 Personen mit einbezogen, die im ersten Quartal impfberechtigt warten. 766.103 Menschen erhielten bis zum 14. April die erste Impfung, 102.402 wurden bis dahin nicht geimpft.Von den Geimpften steckten sich insgesamt 105 Menschen seit dem Beginn der Impfkampagne in Südkorea am 26. Februar mit dem Coronavirus an. Sie wurden alle mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft. Die Inzidenz, die Fallzahl je 100.000 Menschen, beträgt bei ihnen 8,9.Dagegen wurden bei den Nicht-Geimpften 93 Infektionsfälle bestätigt, die Inzidenz beträgt 90,8.Bei den Geimpften über 75 Jahren wurde 14 oder mehr Tage nach der ersten Impfung kein einziger Ansteckungsfall nachgewiesen.