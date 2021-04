Vizepremier: Herdenimmunität kann im November erreicht werden

Photo : YONHAP News

Eine Herdenimmunität in Südkorea könnte laut dem Vizeministerpräsidenten für Wirtschaft, Hong Nam-ki, im November ohne Weiteres erreicht werden.Das sagte Hong, nun kommissarischer Ministerpräsident, bei der Regierungsbefragung durch die Nationalversammlung am Montag.Es gebe diplomatische Beratungen für die Sicherstellung zusätzlicher Impfdosen hinter den Kulissen. Die Diskussionen mit Impfstoffherstellern über zusätzliche Lieferungen stünden knapp vor dem Abschluss, sagte Hong.Die Regierung hatte sich bisher Impfdosen für 79 Millionen Personen gesichert. Angesichts Bedenken weltweit über die Impfstoffversorgung wird jedoch befürchtet, dass die Lieferungen an Südkorea nicht planmäßig erfolgen könnten.Sollten die beschafften Impfdosen Schritt für Schritt ausgeliefert werden, könnte eine Herdenimmunität ohne Schwierigkeiten im November erreicht werden, sagte Hong. Er bestätigte dann erneut die Position der Regierung, dass Impfdosen für 12 Millionen Personen noch im ersten Halbjahr verfügbar sein würden.Er wehrte sich zudem gegen die Kritik von Oppositionsabgeordneten an der Impfpolitik der Regierung und dem Impftempo. Ein Abgeordneter der Partei Macht des Volks wies auf die Einschätzung hin, dass mit dem aktuellen Impftempo für das Erreichen einer Herdenimmunität sechs Jahre und vier Monate gebraucht würden. Hong konterte, dass die Bürger beunruhigt sein würden, wenn Fake News in den Vordergrund gerückt würden.