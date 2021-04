Südkorea will Beteiligung an IAEA-Kontrollteam für Fukushima sicherstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Beteiligung an einem internationalen Kontrollteam für die Entsorgung verseuchten Kühlwassers aus dem Fukushima-Reaktor sicherstellen.Das teilte das Außenministerium am Dienstag in einem Bericht für die Nationalversammlung mit. Da Südkorea von der Entsorgung am stärksten betroffen wäre, würde Japan um weitere Informationen und bilaterale Beratungen gebeten.Auch solle bei Japan beantragt werden, Vertreter in das Kontrollteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) entsenden zu dürfen. Ziel sei es, einen wissenschaftlichen und objektiven Nachweis zu haben, der das Ausland überzeugen könne, hieß es.Japan will rund 1,2 Millionen Tonnen radioaktiv belastetes Kühlwasser in den Pazifik leiten. Südkorea äußerte vor allem deshalb Widerstand gegen die Pläne, weil Tokio über den geplanten Schritt nicht ausreichend informiere. Daher möchte Südkorea an der Überwachung des Vorgangs durch die IAEA beteiligt werden.