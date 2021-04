Südkorea meldet 549 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge im 500er-Bereich gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 549 Neuansteckungen bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle im Land liege bei 115.195.Die Zahl der Neuinfektionen lag zwar den zweiten Tag in Folge unterhalb der 600er-Schwelle. Jedoch kann kaum von einem Abwärtstrend ausgegangen werden, weil das Ergebnis auch auf eine geringere Zahl der Testungen am Wochenende zurückzuführen ist.Die Zahl der derzeit auf Intensivbetten versorgten Corona-Patienten beträgt 109.Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten stieg um einen auf 1.802. Die Letalitätsrate beläuft sich auf 1,56 Prozent.