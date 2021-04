Prognose: Nordkorea kann dieses Jahr vermehrt Cyberangriffe verüben

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea kann laut einer Prognose dieses Jahr seine Cyberangriffe auf die ganze Welt ausweiten und vor allem auch Südkorea und die USA ins Visier nehmen.Das könnte zu einer Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea führen, schrieb Oh Il-seong, ein Forscher vom Institut für Nationale Sicherheitsstrategie (INSS), in einer am Montag vom INSS herausgegebenen Broschüre mit dem Titel „Global Emerging Security Review“.Oh rechnete damit, dass Nordkorea inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie und der Sanktionen vermehrt Cyberattacken verüben werde. Es werde erwartet, dass Nordkorea auch 2021 für die Devisenbeschaffung verstärkt Cyberangriffe auf Finanzinstitute und Kryptowährungsbörsen in verschiedenen Ländern verüben werde, hieß es.Nordkorea werde anscheinend auch Cyberattacken in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe und -Medikamente sowie Forschungsergebnisse fortsetzen. Das Land werde außerdem Angriffe auf die südkoreanische Regierung, US-Denkfabriken für Auswärtiges und Sicherheitspolitik sowie im Zusammenhang mit Verhandlungen über die nordkoreanische Nuklearproblematik und Nordkorea-Experten starten, prognostizierte Oh.Der leitende Forscher Kim Ho-hong äußerte die Einschätzung, dass Machthaber Kim Jong-un Cyberangriffe als „allmächtiges Schwert“ betrachte. Er nutze die Cyberangriffe als wichtiges strategisches Mittel und kontrolliere die Cybereinheiten direkt.