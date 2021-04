Washington will bis zur endgültigen Denuklearisierung Nordkoreas an Sanktionen festhalten

Photo : YONHAP News

Die USA wollen an den Sanktionen gegen Nordkorea festhalten, bis eine endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung (FFVD) des Landes erzielt worden ist.Diese Position habe das US-Außenministerium in seinem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht zur Einhaltung von Rüstungskontroll-, Nichtverbreitungs- und Abrüstungsvereinbarungen 2021 bekannt gegeben, berichteten das US-amerikanische Radio Free Asia und der US-Auslandssender Voice of America.Das Ministerium wies darauf hin, dass sich ein experimenteller Leichtwasserreaktor im nordkoreanischen Atomkomplex in Yongbyon im Bau befinde. Nach der Fertigstellung könnte der Reaktor für die Sicherstellung der Urananreicherungstechnologie genutzt werden, die wiederum für die Produktion von spaltbaren Materialien für Kernwaffen eingesetzt werden könnte.Die fortgesetzten Nuklearaktivitäten Nordkoreas zeigten eindeutig, dass das Land die Vereinbarung beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel 2018 in Singapur über Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nicht einhalten wolle, hieß es.Das Ressort erwähnte zudem das dritte Jahr in Folge die Wahrscheinlichkeit, dass es in Nordkorea unbekannte weitere Nuklearanlagen geben könnte.Es hieß weiter, dass sich die Zerstörung des Atomtestgeländes in Punggye-ri im Jahr 2018 rückgängig machen lasse. Es sei auch möglich, dass Nordkorea ein anderes Testgelände erschließe, sollte es sich dafür entscheiden.