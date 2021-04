Präsident Moon verspricht Schutz von Rechten von Menschen mit Behinderung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat versprochen, sich für den Schutz der Rechte der Menschen mit Behinderung und den Abbau der Kluft bei der Lebensqualität einzusetzen.Er wolle eine Gesellschaft schaffen, in der die Werte einer Einzelperson vollständig zur Entfaltung kämen, schrieb Moon heute zum Tag der Menschen mit Behinderung in einem sozialen Netzwerk.Ein schönes und wertvolles Leben komme auf einem Weg, der gemeinsam beschritten werde, zum Vorschein. Er hoffe, dass wir darüber nachdenken würden, wie wir auf dem gemeinsam gegangenen Weg Hand in Hand eine noch schönere Welt schaffen könnten, schrieb Moon weiter.Er wolle den Menschen mit Behinderung, die in der Situation wegen der Seucheneindämmung mit Mühe durchhalten würden, und allen Menschen, die ihnen hälfen, Trost spenden und danken. Er werde sich mit größerer Sorgfalt bemühen, damit der Alltag so bald wie möglich zurückkehren könnte, hieß es.