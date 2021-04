Südkorea vollendet Prozess der Ratifizierung von drei Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Prozess der Ratifizierung von drei Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vollendet.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit teilte am Dienstag mit, dass der UN-Behörde in einer Videokonferenz über den Prozess berichtet worden sei.Die Nationalversammlung hatte der Ratifizierung im Februar zugestimmt. Die Kernarbeitsnormen sollen am 20. April kommenden Jahres in Kraft treten.ILO-Generaldirektor Guy Ryder habe den Schritt begrüßt. Er sei ein Nachweis für Südkoreas Überzeugung, dass eine nachhaltige Kooperation zwischen Arbeitnehmern, Management und der Regierung für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit entscheidend sei.Arbeitsminister Lee Jae-kap sagte, dass die Regierung sich weiterhin für gesunde Arbeitsbeziehungen und hinreichende Arbeitnehmerrechte einsetzen wolle.Südkorea hatte nach seinem ILO-Beitritt im Jahr 1991 die Ratifizierung von vier Kernübereinkommen hinausgeschoben. Diese betreffen die Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Kollektivverhandlungen und das Verbot der Zwangsarbeit.Letzteres wurde noch nicht ratifiziert, da es mit Regelungen im Zusammenhang mit der Wehrpflicht kollidieren könnte. Wer für den Wehrdienst ungeeignet ist und diesen nicht verweigert, ist zu einer zivilen Arbeit in der Verwaltung verpflichtet.