Südkoreanische Botschaft in Indonesien wegen Corona-Infektion vorläufig geschlossen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Botschaft in Indonesien ist nach der bekannt gewordenen Infektion des Botschafters mit dem Coronavirus vorläufig geschlossen worden.Die Botschaft bleibe bis Donnerstag vorläufig geschlossen, weil Botschafter Park Tae-sung am Vormittag positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, teilte die Vertretung am Dienstag mit.Park war jüngst bei einem Antigen-Test negativ getestet worden, jedoch war das Ergebnis eines PCR-Tests positiv.Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Indonesien liegt seit Ende Februar bei rund 5.000. Bisher wurden 116 Südkoreaner in Indonesien positiv getestet.