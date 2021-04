USA weiten Reiseverbot aus – weiterhin Stufe 2 für Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat am Dienstag (Ortszeit) unter Berücksichtigung der Covid-19-Lage seine Reisewarnungen aktualisiert.Die USA hatten am Vortag angekündigt, das Reiseverbot auf 80 Prozent der Länder weltweit auszuweiten.Nach Angaben auf der Webseite des Ministeriums gilt für Südkorea trotz der Aktualisierung weiter Stufe zwei „Erhöhte Vorsicht walten lassen“.Das US-Außenministerium greift auf eine vierstufige Warnskala für die US-Bürger zurück. Die Stufe vier, die höchste Stufe, „Do Not Travel“ galt bisher für 34 Länder. Nach der Aktualisierung am Dienstag sind 95 Länder von dem Reiseverbot betroffen. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl weiter steigen wird.