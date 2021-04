Internationales US-Kommandeure betrachten Nordkorea weiterhin als Gefahr

Nach Einschätzung von US-Kommandeuren stellt Nordkorea weiterhin eine Gefahr dar.



Das schrieb Admiral Charles Richard, Chef des strategischen Kommandos der USA in einem am Dienstag vorgelegten Bericht für den Verteidigungsausschuss des Senats.



Nordkorea bleibe mit regional destabilisierenden Aktivitäten und Verstößen gegen internationale Normen eine Herausforderung für die Sicherheit.



Das nordkoreanische Regime habe Interkontinentalraketen getestet, die das US-Festland treffen könnten. Auch verfüge das Land über ein großes Arsenal an ballistischen Theaterraketen.



Die USA würden weiterhin mit ihren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um militärische Spannungen zu reduzieren. Gleichzeitig würden diplomatische Anstrengungen unternommen, um eine vollständige atomare Abrüstung Nordkoreas zu erreichen.



Auch General James Dickinson des für Weltraumsicherheit zuständigen United States Space Command stufte Nordkorea neben Iran als Bedrohung ein. Diese Länder könnten Weltraumaktivitäten mit Cyberattacken, Störsendern und mittels elektronischer Kriegsführung stören. Nordkorea arbeite an technologischen Verbesserungen auf diesem Gebiet, hieß es weiter.