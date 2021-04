Bericht: Nordkorea stationiert angebliches Abschussrohr für SLBM auf Werft in Nampo

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind Anzeichen für eine eventuelle Vorbereitung eines Tests mit einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) beobachtet worden.Das schrieb „Beyond Parallel“, eine auf Nordkorea spezialisierte Webseite des US-Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS), am Dienstag (Ortszeit).Nach der Auswertung von Satellitenfotos von der Marinewerft in Nampo, die im April zu sechs verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen wurden, hieß es, dass Nordkorea Arbeiten am Kahn für SLBM-Tests vornehme.Auf einer Satellitenaufnahme sei zu sehen, dass Nordkorea ein zylindrisches Objekt auf dem Kahn positioniert habe. Dabei könnte es sich um ein Startrohr für eine SLBM handeln, hieß es.Als Hintergrund für eine eventuelle Vorbereitung eines SLBM-Tests wurde genannt, dass Machthaber Kim Jong-un jüngst den Wunsch geäußert habe, die Fähigkeiten im Bereich der ballistischen Langstreckenraketen zu vervollständigen, um das US-Festland erreichen zu können.