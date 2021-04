Youn Yuh-jung hat offenbar größte Oscar-Chancen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Schauspielerin Youn Yuh-jung hat offenbar die größten Oscar-Chancen.Sie ist für ihre Rolle in “Minari” als beste Nebendarstellerin nominiert.Gold Derby, eine amerikanische Website für Preisvorhersagen und Unterhaltungsnachrichten, berichtete am Dienstag, dass die 73-Jährige laut dem Ergebnis einer Umfrage bei Experten und Fans deutlich in Führung liege.Die 93. Academy Awards finden in fünf Tagen statt."Minari" ist ein semi-autobiografischer Film von Lee Isaac Chung, in dem die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie erzählt wird.Der Film wurde für insgesamt sechs Oscars nominiert, und zwar auch in der Kategorie bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Schauspieler und beste Filmmusik.Laut der Gold Derby-Umfrage kommt Regisseur Chung auf Platz zwei in der Film-Wertung. In dieser Kategorie gilt “Nomadland” von Chloe Zhao als Favorit.