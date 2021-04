Südkorea bleibt bei Pressefreiheit auf Platz 42

Photo : Getty Images Bank

Südkorea hat in einer Weltrangliste der Pressefreiheit auf Platz 42 rangiert.Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) den Pressefreiheitsindex 2021. Südkorea belegte wie im letzten Jahr auch den 42. Platz unter 180 untersuchten Ländern.Die Wahl von Moon Jae-in zum Präsidenten im Jahr 2017 sei ein Hauch frischer Luft nach einem Jahrzehnt gewesen, in dem Südkorea um mehr als 30 Plätze gefallen sei, schrieb die Organisation.Zugleich wurde jedoch betont, dass das System zur Ernennung von Managern bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verbessert werden müsse, um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten. Rufschädigung, für die eine Haftstrafe drohe, müsse entkriminalisiert werden. Südkorea müsse auch Gesetze aufheben, die aus Gründen der nationalen Sicherheit äußerst strenge Strafen für die Verbreitung sensibler Informationen, insbesondere in Bezug auf Nordkorea, vorsähen.Spitzenreiter ist das fünfte Jahr in Folge Norwegen.China landete auf Platz 177, gefolgt von Turkmenistan und Nordkorea. Das Schlusslicht bildet Eritrea.