Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder auf über 700

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit einer Woche wieder die 700er-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 731 Neuansteckungen nachgewiesen worden seien. Bislang wurden insgesamt 115.926 Infizierte im Land erfasst.Nachdem am 14. April 731 Neuinfektionen gemeldet worden waren, ging es abwärts. An den beiden vorherigen Tagen lag die Zahl im 500er-Bereich, was auch auf geringere Testzahlen am Wochenende zurückzuführen war.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um vier auf 1.806.