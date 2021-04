Seoul äußert tiefes Bedauern und Enttäuschung zu Sugas Opfergabe für Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts einer Opfergabe des japanischen Premierministers Yoshihide Suga für den Yasukuni-Schrein tiefes Bedauern und Enttäuschung geäußert.Die Regierung äußere ihre tiefe Enttäuschung und Bedauern darüber, dass Führer der japanischen Regierung und des Parlaments erneut für den Yasukuni-Schrein Opfergaben überreicht und den Schrein besucht hätten, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums in Seoul am Mittwoch. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass mit dem Schrein die Kolonialisierung durch Japan und dessen Aggressionskriege beschönigt würden.Die Regierung fordere, dass führende Persönlichkeiten Japans der Geschichte ins Auge sehen und ihre demütigen Reflexionen und aufrichtige Reue über die Vergangenheit durch Taten zeigen würden. Japan müsse sich merken, dass gerade dies eine Grundlage für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan darstelle, hieß es.Laut japanischen Medienberichten hatte Suga am Mittwochvormittag anlässlich des Frühlingsrituals eine Opfergabe an den Yasukuni-Schrein geschickt. Sein Vorgänger Shinzo Abe hatte persönlich den Schrein in Tokio besucht, in dem auch 14 Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geehrt werden.