Außenminister: Südkorea berät mit USA über Impfstoff-Unterstützung

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat mitgeteilt, dass sich Südkorea in Diskussionen mit den USA über die Unterstützung in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe befindet.Die entsprechende Äußerung machte Chung bei einem von der Journalistenvereinigung Kwanhun Club veranstalteten Forum in Seoul. Dabei wies er darauf hin, dass Südkorea letztes Jahr auf Wunsch der US-Regierung Covid-19-Diagnosekits und Masken in die USA geschickt hatte.Man hoffe, dass die USA Südkorea bei seinen Impfstoffschwierigkeiten helfen könnten, und zwar basierend auf dem Geist der Solidarität, den Südkorea letztes Jahr gezeigt habe, sagte Chung.Chung gab jedoch zu, dass es nicht leicht wäre, dass Südkorea durch den Abschluss eines Impfstoff-Swaps Impfstoffe von den USA geliefert bekomme. Die USA erläuterten Südkorea, dass ihre interne Lage immer noch sehr schwierig sei. Sie hätten die Position mitgeteilt, dass für die Erreichung einer Herdenimmunität keine überflüssigen Impfstoffe gelagert würden.Das US-Außenministerium hatte es am Dienstag (Ortszeit) abgelehnt, Details in Bezug auf die Diskussionen mit Südkorea über einen Impfstoff-Swap zu kommentieren, weil es sich um einen privaten diplomatischen Dialog handele.