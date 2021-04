Klimawandel-Woche anlässlich des 51. Tags der Erde

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 51. Tags der Erde am Donnerstag wird vom 22. bis 28. April eine Klimawandel-Woche durchgeführt.Das gab das südkoreanische Umweltministerium am Mittwoch bekannt.Das Thema der 13. Klimawandel-Woche lautet „Unsere Erde wiederherstellen, jetzt sofort, beginnend mit mir! Klimaneutralität 2050“.Die Eröffnungsfeier findet angesichts der Covid-19-Pandemie am Donnerstagnachmittag in einem kleinen Umfang statt. Verschiedene PR-Aktivitäten werden über Rundfunksendungen und online durchgeführt.Am Donnerstag ist eine Veranstaltung geplant, bei der die Lichter in Gebäuden landesweit um 20 Uhr für zehn Minuten ausgeschaltet werden.