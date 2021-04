Bericht: Südkorea wieder zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt

Photo : YONHAP News

Südkorea zählt wieder zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt.Das berichtete der US-Sender CNBC am Dienstag und berief sich dabei auf Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF).Südkorea habe letztes Jahr beim Bruttoinlandsprodukt im weltweiten Vergleich an zehnter Stelle gelegen, hieß es.Die Platzierung hatte Südkorea zuletzt 2018 und erstmals im Jahr 2005 erreicht. Anschließend war Südkorea bis 2017 aber nicht Mitglied im Klub der zehn wirtschaftsstärksten Staaten.CNBC prognostizierte, dass sich Südkorea nun mindestens bis 2026 unter den ersten zehn halten werde.Die USA lagen dem Bericht zufolge in der Wertung für 2020 an der Spitze, gefolgt von China, Japan und Deutschland. Großbritannien sei Fünfter und habe seine Position mit Indien auf Platz sechs getauscht.An siebter Stelle liege Frankreich, dahinter folgten Kanada und Brasilien. Das südamerikanische Land war 2019 noch auf Platz neun geführt worden und fiel laut dem Bericht aufgrund der Folgen der hohen Corona-Infektionszahlen zurück.