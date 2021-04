Stellvertretender Premier bekräftigt Ziel der Herdenimmunität bis November

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Ministerpräsident Hong Nam-ki hat das Impfziel der Regierung bekräftigt, bis November 36 Millionen Menschen gegen Covid-19 impfen zu lassen und eine Herdenimmunität zu erreichen.Hong sagte bei der Regierungsbefragung durch die Nationalversammlung am Mittwoch, bis November sei eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent möglich.Im ersten Halbjahr könnten zwölf Millionen Personen geimpft werden, damit werde die Impfquote 22 bis 23 Prozent erreichen, äußerte er.Nach seinen Worten hatte die Regierung Lieferverträge über 152 Millionen Impfdosen abgeschlossen, was für Impfungen von 79 Millionen Menschen ausreichen würde.Die aktuellen Impfkapazitäten Südkoreas lägen bei rund 150.000 Impfungen am Tag. Sollten die Impfstoffe wie vereinbart ausgeliefert werden, könnten theoretisch bis zu 1,5 Millionen Menschen am Tag geimpft werden, hieß es weiter.