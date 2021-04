Präsident Moon nimmt heute an von USA veranstaltetem Umweltgipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt am heutigen Donnerstag an einem von den USA organisierten Umweltgipfel teil.US-Präsident Joe Biden lud Moon zu der virtuellen Konferenz ein.Daran werden die Staats- und Regierungschefs der 17 Mitglieder des Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF) einschließlich Südkoreas sowie weiterer wichtiger Länder in Asien-Pazifik, Nahost, Europa und Amerika teilnehmen.Präsident Moon wird an der ersten Sitzung zur Förderung der Klimaziele am Donnerstagabend koreanischer Zeit teilnehmen und Südkoreas Willen für eine stärkere Klimaaktion bekunden. Es wird erwartet, dass er Ideen wie eine weitere Erhöhung des national festgelegten Beitrags für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 und die Einstellung der Kohlesubventionen vorstellen wird.Er will offenbar auch um das Interesse und die Mitwirkung der internationalen Gemeinschaft, darunter der USA, für eine erfolgreiche Abhaltung des P4G (Partnerschaften für grünes Wachstum und die globalen Ziele 2030)-Gipfels bitten, den Südkorea im Mai veranstaltet.