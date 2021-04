Großbritannien lädt Südkorea zu G7-Außenministertreffen im Mai in London ein

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong wird an einem G7-Außenministertreffen Anfang Mai in London teilnehmen.Das britische Außenministerium teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, vom 3. bis 5. Mai in London ein Außen- und Entwicklungsministertreffen der G7 zu veranstalten.Es wird das erste physische G7-Außenministertreffen seit April 2019 sein.Dazu lud Großbritannien die Außen- und Entwicklungsminister Südkoreas, Indiens, Australiens und Südafrikas sowie den Generalsekretär des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN ein.Diese Länder wurden auch zum kommenden G7-Gipfel in Cornwall im Juni eingeladen.