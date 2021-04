Präsident Moon ordnet Überprüfung möglichen Kaufs von Corona-Impfstoff Sputnik V an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat laut einem Bericht in Bezug auf die Impfstoffversorgung angeordnet, die Möglichkeit der Einführung des russischen Covid-19-Impfstoffs Sputnik V zu überprüfen.Das sagte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch KBS gegenüber.Moons Stabsmitglieder hätten auf die Notwendigkeit hingewiesen, angesichts der Besorgnis über die Impfstoffversorgung verschiedene Optionen in Betracht zu ziehen. Dazu zähle auch ein Kauf des russischen Impfstoffs. Daraufhin habe der Präsident seinem Stab aufgetragen, Beispiele in anderen Ländern zu untersuchen, hieß es.Wie verlautete, habe der Nationale Sicherheitsrat (NSC) bei einer Sitzung seines ständigen Ausschusses letzte Woche eine eventuelle Beschaffung des russischen Impfstoffs überprüft. In Bezug auf das Sitzungsergebnis hatte das Präsidialamt mitgeteilt, die Teilnehmer hätten vereinbart, sich für die Sicherstellung zusätzlicher Corona-Impfstoffe einzusetzen.