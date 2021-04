Bericht: Südkorea liegt bei KI-Technologie 1,8 Jahre hinter führenden Nationen zurück

Photo : Getty Images Bank

Südkorea liegt laut einem Bericht bei der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) hinter führenden Nationen zurück.Das geht aus dem Bericht zum aktuellen Stand der KI-Branche und Aufgaben hervor, den der koreanische Unternehmerverband FKI am Donnerstag veröffentlichte.Trotz seines hohen Bildungsniveaus und der IKT-Infrastruktur liege Südkorea deutlich hinter führenden Staaten in der KI-Branche wie USA und China zurück, hieß es.Südkorea liegt zwar bei der Zahl der Abhandlungen über KI weltweit auf Platz neun. Das Land erreicht jedoch lediglich ein Zehntel des Niveaus des Weltspitzenreiters China. Bei der Zitierquote pro Artikel, einem qualitativen Indikator, belegte Südkorea lediglich den 31. Platz unter 91 Ländern.Zu den 100 größten Unternehmen auf diesem Gebiet, gemessen an der Zahl der Patente, zählen nur vier koreanische Organisationen. Das sind Samsung, Hyundai Motor, LG und das Forschungsinstitut für Elektronik und Telekommunikation (ETRI). Das entspricht nur einem Elftel des entsprechenden Werts für die USA.Die Wettbewerbsfähigkeit Südkoreas in der KI-Branche erreicht dem Bericht zufolge lediglich 80,9 Prozent des Niveaus der USA.Laut FKI wird erwartet, dass das Volumen des weltweiten KI-Marktes von 73,5 Milliarden Dollar 2018 im Jahresdurchschnitt um 43 Prozent auf 898,5 Milliarden Dollar 2025 wachsen wird.