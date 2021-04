Opfer der Sexsklaverei findet Zurückweisung von Entschädigungsklage gegen Tokio „absurd“

Photo : YONHAP News

Ein Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs hat auf die Zurückweisung einer Entschädigungsklage ehemaliger Trostfrauen gegen die japanische Regierung durch ein Gericht in Seoul verärgert reagiert.Lee Yong-soo, Frauenaktivistin und eine der Klägerinnen, sagte am Mittwoch, das Urteil sei absurd. Sie war bei der Verhandlung anwesend gewesen, hatte jedoch noch während der Urteilsverkündung den Sitzungssaal verlassen.Zugleich bekräftigte die ehemalige Trostfrau die Position, die Angelegenheit vor den Internationalen Gerichtshof bringen zu wollen.Die Klägerseite teilte die Absicht mit, nach Diskussionen mit den Klägerinnen in die Berufung gehen zu wollen. Das Gericht, das das letzte Bollwerk für die Menschenrechte sein sollte, habe die Verantwortung auf die Exekutive und Legislative abgeschoben, kritisierten sie.Das Bezirksgericht Seoul Zentral hatte am Mittwoch die von 20 Opfern und Hinterbliebenen eingereichte Entschädigungsklage mit dem Verweis auf das Prinzip der Staatenimmunität zurückgewiesen.