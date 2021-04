KDI: Frauen von coronabedingtem Beschäftigungsrückgang härter betroffen als Männer

Photo : Getty Images Bank

Die Frauen in Südkorea, insbesondere verheiratete Frauen, sind laut einer Studie härter von einem coronabedingten Beschäftigungsrückgang betroffen als die Männer.Das ging aus einem Bericht des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) hervor.Im März letzten Jahres, als sich der Corona-Schock am Beschäftigungsmarkt abzuzeichnen begann, schrumpfte die Zahl der weiblichen Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 54 Jahren laut KDI um 540.000 Personen verglichen mit dem Vorjahr. Der Rückgang fiel damit um 65 Prozent stärker als bei den Männern aus, bei denen die Erwerbstätigenzahl im selben Zeitraum um 320.000 zurückging.Die Denkfabrik sah die Ursache vor allem in branchentypischen Merkmalen. Der Corona-Schock wie daraus resultierende Geschäftsbeschränkungen konzentrierte sich auf die kontaktbasierten Dienstleistungen, in diesen Gebieten waren viele Frauen beschäftigt.Ein weiterer Grund sind die pandemiebedingt verschlechterten Verhältnisse bei der Kindererziehung. Die vorläufige Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Schwierigkeiten mit dem Präsenzunterricht an den Schulen hätten dazu geführt, dass verheiratete Frauen bei der Kinderbetreuung zu Hause stärker belastet seien, hieß es.Die Wahrscheinlichkeit der Einstellung der Wirtschaftstätigkeit bei verheirateten Frauen stieg um zwei Prozentpunkte verglichen mit der Vor-Corona-Zeit. Bei den verheirateten Männern nahm die Wahrscheinlichkeit nur um 0,5 Prozentpunkte zu.KDI warnte, dass ein frühzeitiges Ende des Berufslebens bei Frauen zu einem endgültigen Verlust von Humankapital führen könnte. Das Institut betonte die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Unterstützung für die Kinderbetreuung.