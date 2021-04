Neue Stadtschnellbahnlinie GTX-D soll von Gimpo bis Bucheon führen

Photo : YONHAP News

Pläne für den Schienennetzbau in Südkorea in den nächsten zehn Jahren sind vorgelegt worden.Daran hatte das Koreanische Verkehrsinstitut (KOTI) im Auftrag des Ministeriums für Land, Infastruktur und Verkehr gearbeitet.Die größte Aufmerksamkeit richtete sich auf die neue Stadtschnellbahnlinie GTX-D im Westen der Hauptstadtregion. Die Linie soll laut den Plänen von Jangi in Gimpo bis zum Stadion in Bucheon führen. Die Linie ist damit kürzer verglichen mit den Forderungen einiger Gebietskörperschaften in der Hauptstadtregion.Das Institut erklärte, dass es neben der Machbarkeit des Projekts und der Investitionsbalance zwischen der Hauptstadtregion und anderen Regionen auch die Folgen für die vorhandenen Linien berücksichtigt habe.Den Plänen zufolge sollen zudem die Gleiskapazitäten auf den Strecken, wo viele Züge fahren, erweitert werden. Dazu zählt unter anderem der Abschnitt zwischen Gwangmyeong und Pyeongtaek auf der Gyeongbu-Hochgeschwindigkeitsbahn.Die Incheon Flughafenbahn wird in eine Schnellbahn umgestaltet, die Geschwindigkeit wird auf das Niveau der GTX erhöht.Darüber hinaus werden die Netze der Weitverkehrsbahn in Großstädten außerhalb der Hauptstadtregion stark ausgebaut, darunter eine Linie von Busan über Yangsan nach Ulsan. In der Westküstenregion soll eine neue Hochgeschwindigkeitsbahn gebaut werden. Alte Bahnstrecken werden modernisiert, um die Fahrtzeiten zu verkürzen.Das Institut teilte mit, dass das gesamte Investitionsvolumen 114,7 Billionen Won (103 Milliarden Dollar) betragen werde. Allein in den nächsten zehn Jahren würden 90 Billionen Won (81 Milliarden Dollar) eingesetzt.