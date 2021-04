Virtueller Klimagipfel unter Leitung von Biden wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Ein virtueller Klimagipfel unter Leitung von US-Präsident Joe Biden findet am Donnerstag und Freitag statt.Daran nehmen die Staats- und Regierungschefs von 40 Staaten teil, darunter der südkoreanische Präsident Moon Jae-in. Auch wurden der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin eingeladen. Die Spitzenpolitiker werden über Maßnahmen gegen die globale Klimakrise diskutieren.Biden hatte am ersten Tag seines Amtsantritt die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen verkündet. Er hatte geplant, zum Tag der Erde, dem 22. April, einen Klimagipfel einzuberufen. Hierfür hatte er im März Einladungen an seine Kollegen von 40 Ländern geschickt.Im Rahmen der Konferenz wird Biden zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt per Videoschaltung mit dem russischen und dem chinesischen Präsidenten zusammenkommen. Es ist auch das erste Mal, dass sich Moon und Biden virtuell miteinander treffen.Beim Gipfel sind fünf Sitzungen geplant. Wie verlautete, wolle Biden die Idee vorstellen, die Treihausgasemissionen der USA bis 2030 auf die Hälfte des aktuellen Niveaus zu reduzieren. Die USA zielen darauf ab, bis 2050 die Null-CO2-Emission zu erreichen.Es wird erwartet, dass die Teilnehmerländer eigene Pläne für das Vorgehen gegen den Klimawandel präsentieren werden.