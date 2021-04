Seoul dementiert Medienbericht über Irans Impfstoff-Kauf mit eingefrorenem Geld

Photo : YONHAP News

Seoul hat einen iranischen Medienbericht dementiert, nach dem Iran mit einem Teil seiner in Südkorea eingefrorenen Gelder Covid-19-Impfstoffe gekauft habe.Der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, sagte am Donnerstag vor der Presse, dass die Nachricht nicht wahr sei. Es sei kein Geld transferiert worden.Etwa sieben Milliarden Dollar, die Südkorea für den Kauf von iranischem Öl gezahlt hatte, sind wegen der US-Sanktionen gegen Teheran bei südkoreanischen Banken eingefroren.Die offizielle Position des Außenministeriums in Seoul ist, dass die eingefrorenen Gelder nicht transferiert worden seien. Es würde mit den beteiligten Ländern noch immer über die Angelegenheit beraten.Hossein Tanhaee, Chef der iranisch-südkoreanischen Handelskammer, hatte am Mittwoch (Ortszeit) der iranischen Nachrichtenagentur IRNA gesagt, dass Teheran 30 Millionen Dollar von den eingefrorenen Vermögenswerten für den Kauf von Corona-Impfdosen verwendet habe.