Südkoreanerin in China nach Corona-Impfung tot aufgefunden

Eine Südkoreanerin in ihren Vierzigern ist im chinesischen Shanghai nach einer Corona-Impfung tot aufgefunden worden.



Laut dem dortigen südkoreanischen Generalkonsulat fand sie ihre Familie gegen sieben Uhr am Donnerstag tot in ihrer Wohnung auf.



Die chinesischen Sicherheitskräfte und Rechtsmediziner führten eine Untersuchung vor Ort durch. Das Ergebnis soll in etwa einer Woche vorliegen.



Die Frau hatte am 19. April in einem Krankenhaus in Shanghai die erste Corona-Impfung mit dem chinesischen Vakzin erhalten. Nach der Impfung hatte sie über Übelkeit geklagt.



Das Generalkonsulat teilte mit, dass aktuell unklar sei, ob ein Zusammenhang zwischen ihrem Tod und der Impfung bestehe. Eine weitere Untersuchung wäre möglich, sollte die Familie der Verstorbenen dies wünschen.



Wie verlautete, hätten 20 Prozent von 300 Südkoreanern in Shanghai, die sich impfen lassen wollten, nach dem Bekanntwerden des Todesfalls ihren Impftermin abgesagt.