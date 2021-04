Le Cordon Bleu bietet Unterricht zu koreanischer Tempelküche an

Photo : YONHAP News

Die internationale Kochschule Le Cordon Bleu führt einen regulären Unterricht zur koreanischen Tempelküche ein.Das Kulturkorps des koreanischen Buddhismus teilte mit, dass mit dem Koreanischen Kulturzentrum in Großbritannien und der Niederlassung der Kochschule in London am 26. April per Videokonferenz ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen werde.Die Vorlesung über die koreanische Tempelküche soll künftig im Rahmen eines vegetarischen Kochprogramms in der Niederlassung in London mindestens einmal pro Semester angeboten werden.Die erste Online-Vorlesung soll es bereits am 27. April geben. Dann will Beop Song, eine buddhistische Nonne und berühmte Köchin, über die Plattform Zoom 20 Schülerinnen und Schülern Gerichte der Tempelküche vorstellen.