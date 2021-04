Südkorea bietet nach U-Boot-Unglück in Indonesien Hilfe an

Photo : YONHAP News

Südkoreas Verteidigungsministerium hat nach dem U-Boot-Unglück in Indonesien Hilfe angeboten.Das Ministerium brachte am Donnerstag Anteilnahme zum Ausdruck und bot an, die Such- und Rettungsaktivitäten des indonesischen Verteidigungsministeriums auf Wunsch mit allen verfügbaren Mitteln zu unterstützen.Das Ministerium hatte am Mittwoch gleich nach Bekanntwerden des Unglücks über einen diplomatischen Kanal Unterstützung angeboten.Laut der indonesischen Marine war der Kontakt zu dem U-Boot Nanggala mit 53 Besatzungsmitgliedern an Bord am Mittwoch während einer Übung nahe der Insel Bali abgebrochen. Derzeit laufe eine gemeinsame Suchaktion mit Singapur, Australien und Indien.Das 1.400 Tonnen schwere U-Boot war 1981 aus Deutschland geliefert worden. Der südkoreanische Schiffbauer DSME hatte es 2012 überholt.