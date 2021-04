Grundstücksfläche im Besitz von Ausländern nimmt um 1,9 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die Grundstücksfläche im Besitz von Ausländern in Südkorea hat letztes Jahr um 1,9 Prozent zugenommen.Laut dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr besitzen Ausländer mit Stand Ende letzten Jahres 253,3 Quadratkilometer Grundstücksfläche, 4,68 Millionen Quadratmeter mehr als ein Jahr zuvor.Deren offizieller Preis legte um 3,1 Prozent auf 31,49 Billionen Won (28 Milliarden Dollar) zu.Das entspricht 0,25 Prozent der gesamten Grundstücksfläche Südkoreas von 100.413 Quadratkilometern.Nach Ländern betrachtet, besitzen US-Amerikaner 133,27 Millionen Quadratmeter Fläche. Ihr Anteil erreicht 52,6 Prozent der gesamten Fläche in der Hand von Ausländern. Dahinter folgen Chinesen mit 7,9 Prozent, Europäer mit 7,2 Prozent und Japaner mit sieben Prozent.18,1 Prozent, damit der größte Anteil der Fläche im Besitz von Ausländern, befinden sich in der Provinz Gyeonggi.