US-Kommandeur: USA zur Abschreckung jeder Aggression Nordkoreas bereit

Photo : YONHAP News

Die USA sind laut dem Chef dessen Strategischen Kommandos bereit und fähig, jede Aggression Nordkoreas abzuschrecken.Die entsprechende Äußerung machte der Kommandeur Charles Richard am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse in Bezug auf die nukleare Bedrohung durch Nordkoreas ballistische Interkontinentalraketen und U-Boot-gestützte Raketen.Er sei sehr zuversichtlich für die Abschreckungsfähigkeit der USA. Man sei außerdem mit den Fähigkeiten Nordkoreas sehr vertraut.Er sagte aber auch, der beste Weg zur Lösung der Probleme mit Nordkorea sei die Diplomatie. Damit antwortete er auf eine Frage nach dem strategischen Ziel der USA im Zusammenhang mit dem Schutz der Bündnisse.Richard hatte Anfang der Woche in einer schriftlichen Stellungnahme für eine Kongressanhörung mitgeteilt, dass Nordkorea Interkontinentalraketen getestet habe, die für Angriffe auf das gesamte US-Festland entworfen worden seien. Das Land besitze viele ballistische Theaterraketen (TBM), Raketen mit einer Reichweite von weniger als 3.500 Kilometern.