Südkorea meldet 797 neue Covid-19-Fälle – höchster Stand seit Anfang Januar

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit 106 Tagen gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 797 Neuansteckungen bestätigt worden seien, davon 758 lokale und 39 eingeschleppte Infektionen. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Infektionsfälle im Land betrage 117.458.Die Zahl der neuen Fälle überschritt damit den dritten Tag in Folge die 700er-Schwelle. Zudem wurde der höchste Stand seit dem 7. Januar verbucht, damals waren 869 Neuinfektionen gemeldet worden.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um zwei auf 127.Die Zahl der Corona-Toten nahm um drei auf 1.811 zu. Die Letalitätsrate liegt bei 1,54 Prozent.