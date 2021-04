Mehrere Corona-Infektionen an Bord eines Marineschiffs

Photo : YONHAP News

An Bord eines Kriegsschiffs der Marine sind mehrere Corona-Infektionen bekannt geworden.An Bord eines Landungsschiffs, das am 20. April den Hafen von Jinhae verlassen habe, sei zunächst ein Verdachtsfall gemeldet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Daraufhin sei das Schiff umgekehrt, alle Besatzungsmitglieder seien getestet worden. 32 Soldaten seien positiv getestet worden.Nach Angaben der Seestreitkräfte wurde ein Offizier, der an Bord des Schiffs war, am Mittwoch von der Seuchenkontrollbehörde darüber informiert, dass ein Infektionsfall in der Kindertagesstätte bestätigt worden sei, die sein Kind besucht. Daraufhin kehrte das Schiff am Donnerstag zum Hafen von Pyeongtaek zurück.32 von 84 Soldaten, die an Bord gewesen waren, wurden positiv getestet, 48 negativ. Vier weitere Soldaten warten noch das Testergebnis ab.Es ist die erste Clusterinfektion an Bord eines südkoreanischen Kriegsschiffs.Die Marine unterzieht derzeit die Besatzungsmitglieder aller Kriegsschiffe einem PCR-Test. Sie sollen grundsätzlich an Bord bleiben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.