Südkoreas Arzneimittelbehörde erteilt bedingte Zulassung für Corona-Selbsttests

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Arzneimittelbehörde hat erstmals Zulassungen für Covid-19-Selbsttestkits erteilt.Das gab das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Zwei Antigen-Selbsttests seien unter der Bedingung zugelassen worden, dass weitere klinische Leistungstestdaten innerhalb von drei Monaten vorgelegt würden.Es handelt sich um die Testkits von SD Biosensor und Humasis. Diese seien zuvor in Südkorea für eine Expertennutzunng zugelassen worden. Einige Länder hätten nach klinischen Studien für einen Selbsttest Notfallzulassungen für diese Produkte erteilt, hieß es.Das Kit von SD Biosensor hatte im vergangenen November eine Zulassung für die Expertennutzung von dem Ministerium erhalten, das von Humasis im März.Das Ministerium betonte, dass die Kits vorübergehend verwendet werden dürften, bevor ein offiziell genehmigtes Produkt vorliege.Sie sollten als ergänzendes Mittel und nicht in erster Linie für die Bestätigung einer Infektion verwendet werden. Es müsse ein Arzt unter Berücksichtigung des Ergebnisses eines Gentests und von klinischen Symptomen endgültig feststellen, ob eine Ansteckung vorliege. Wenn der Verdacht auf eine Infektion bestehe, müsse man sich einem Gentest unterziehen. Nur wenn dies kaum möglich sei, solle ein Selbsttestkit zum Einsatz kommen, hieß es.