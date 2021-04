Letailitätsrate bei Covid-19 in Südkorea seit Dezember stets rückläufig

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Todesfälle und der Intensivpatienten an den Covid-19-Infizierten in Südkorea ist seit Dezember stets zurückgegangen.Im Dezember hatte die dritte Corona-Welle im Land den Höhepunkt erreicht.Laut der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 fiel die Letalitätsrate von 2,7 Prozent im Dezember auf 1,4 Prozent im Januar, 1,3 Prozent im Februar und 0,5 Prozent im März.Der Anteil der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank im selben Zeitraum von 3,3 Prozent auf 2,5, 2,3 und 1,6 Prozent.Die Zentrale führte das Ergebnis auf vorsorgliche Tests in Pflegekrankenhäusern und -einrichtungen sowie Impfungen von Hochrisikogruppen zurück.Yoon Tae-ho vom Gesundheitsministerium teilte mit, dass Kontrollen für eine Seucheneindämmung bei Senioren und von dieser Gruppe viel genutzten Einrichtungen verschärft worden seien. Derzeit würden Beschäftigte in Pflegekrankenhäusern und –einrichtungen ein- oder zweimal in der Woche vorsorglich getestet.Derzeit gibt es 766 Betten für die Versorgung von Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf. 590 Betten davon sind sofort verfügbar.Mit den Kapazitäten ließen sich auch im Schnitt 1.300 Infektionsfälle am Tag handhaben, unter der Annahme, dass drei Prozent der Fälle kritisch verlaufen würden, so die Katastrophenschutzzentrale.