Südkoreas Leitbörse ist am Freitag erneut vorgerückt.Der Kospi gewann 0,27 Prozent auf 3.186,1 Zähler hinzu.Die Veränderungen in der Steuerpolitik der USA hätten aber auch für Verkäufe von Aktien gesorgt, und dem Kospi etwas von seinem Schwung genommen, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Doch seien negative Faktoren wie diese auch schon in den Kursen berücksichtigt gewesen, fügte der Experte hinzu.