Ausfuhren von Kosmetika 2020 um 15 Prozent gestiegen

Südkoreas Ausfuhren von Kosmetika sind 2020 um 15 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen.Wie aus am Sonntag veröffentlichten Daten des Zollamtes hervorgeht, hätten die Ausfuhren von Kosmetika letztes Jahr einen Wert von 6,12 Milliarden Dollar gehabt. Das seien wertmäßig 14,8 Prozent mehr gewesen als im Jahr davor.Der Trend setze sich in diesem Jahr fort. Im ersten Quartal seien die Ausfuhren von Kosmetika um 32,4 Prozent verglichen mit der Vorjahresperiode auf 1,88 Milliarden Dollar gestiegen.Südkoreas Handelsbilanz im Bereich Kosmetika hatte im Jahr 2013 ins Plus gedreht.2020 verringerten sich die Importe von Kosmetika um 10,7 Prozent auf 1,08 Milliarden Dollar.