Hyundai Forschungsinstitut hebt Wachstumsprognose für Südkorea auf 3,5 Prozent an

Photo : YONHAP News

Das Hyundai Forschungsinstitut hat seine Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr von drei Prozent auf 3,5 Prozent angehoben.Die Denkfabrik schrieb in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht, dass die südkoreanische Wirtschaft im ersten Halbjahr um 3,3 Prozent und im zweiten Halbjahr um 3,6 Prozent wachsen werde. Es werde erwartet, dass das Jahreswachstum bei 3,5 Prozent liegen werde.Auch dieses Jahr sei ein eventuelles Wiederaufflammen von Covid-19 ein Faktor, von dem die Konjunkturentwicklung abhänge. Jedoch gewöhnten sich die Wirtschaftstreibenden an die Situation. Dieses Jahr werde mit Verbesserungen beim Binnenkonsum, den Investitionen und im Außenhandel gerechnet, hieß es.Das Institut ging zudem davon aus, dass die Ausfuhren stark zum Wirtschaftswachstum beitragen werden. Die Ausfuhren würden dieses Jahr dank der steigenden Nachfrage infolge der Erholung der Weltwirtschaft um 18,1 Prozent zulegen, hieß es.Nach weiteren Angaben wird der private Konsum dieses Jahr als Folge der Verbesserung der Verbraucherstimmung um 3,5 Prozent zunehmen, nachdem letztes Jahr ein Rückgang von 4,9 Prozent verbucht worden war.